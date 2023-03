Shopping lança campanha para arrecadação de livros literários

Itens serão doados para a biblioteca do Centro Social Formar, que atende 120 crianças em situação de vulnerabilidade em Arniqueira

O Taguatinga Shopping, por meio do TGS Solidário, arrecada doações de livros até o dia 19 de março. O projeto receberá livros novos ou usados, em bom estado, numa caixa localizada na Praça de Vidro (Piso 3). Os itens arrecadados serão destinados para a biblioteca do Centro Social Formar, localizado em Arniqueira.

O Centro Social Formar é uma associação civil sem finalidades lucrativas e econômicas, fundada pela Paróquia São Paulo Apóstolo de agosto de 1988, com o objetivo de complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social. Atualmente, atende 120 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos de idade, oriundos de um contexto de vulnerabilidade social, financeira e familiar.