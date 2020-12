PUBLICIDADE

Para honrar os 60 anos de Brasília, o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal – Sindescritores, em parceria com o Instituto Fazer o Bem – IFOB, torna pública a realização do Prêmio Alan Viggiano de Literatura – Conto e Poesia, sob o critério de julgamento de melhor conteúdo artístico. O recebimento, análise e julgamento dos documentos exigidos para participação no presente certame ficarão sob a responsabilidade das Comissões Julgadoras de cada área, ou seja, duas de Conto e duas de Poesia. O tema deste Prêmio é Brasília: aqui vive a Esperança.

O nome do Prêmio homenageia um grande escritor que nasceu em 1932, em Inhapim (MG). Filho de mãe costureira e pai caldeireiro, ele e o irmão Moacyr, também escritor, conheceram Ziraldo em Caratinga, e a amizade inspirou a criação de personagens da Turma do Pererê. Alan inspirou o macaco e Moacyr foi a inspiração para a criação do jabuti. Em 1963, Alan Viggiano, já bacharel em Direito, fez concurso para taquígrafo do Senado, transferindo-se para Brasília. Em 1965, publicou seu primeiro livro, Amanhece, romance. Em 1970, formou-se em Comunicação pela Universidade de Brasília. Em 1971, tornou-se assessor de imprensa da UnB. Trabalhou como jornalista em Última Hora e no Correio Braziliense. Em 1979, entrou para a Academia Brasiliense de Letras. Em 1983, tornou-se mestre em Literatura Brasileira pela UnB. Em 1984, entrou para a Academia de Letras e Artes do Planalto. É membro da Associação Nacional de Escritores, sendo quatro vezes presidente. Fundou o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, sendo seu primeiro presidente. Fundou a Editora André Quicé. Prêmios do autor na Academia Brasileira de Letras: “Afonso Arinos” (Contos), por “O Exilado”; “Francisco Alves” (monografia sobre o ensino fundamental no Brasil e sobre a língua portuguesa), por “Uma aventura linguística” e “Prêmio Coelho Neto” (Romance), por “Lisábria de Jesus”.

Esta iniciativa também conta com o apoio institucional da Câmara do Livro do DF e da Cia Voar Teatro de Bonecos.

1º lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) + Certificado+ cota de livros de autores do DF + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom

2º lugar – R$ 2.000,00 (dois mil reais) + Certificado+ cota de livros de autores do DF + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura+cupom

3º lugar – R$ 1.000,00 ( mil reais) + Certificado+ cota de livros de autores do DF + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom

4º lugar – mentoria (on-line) e bolsa de criação literária no valor de 500,00 (quinhentos reais)+ Certificado, participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom

5º ao 20 lugar – Certificado+ Participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom

Regulamento completo em https://sindescritores.com/2020/12/29/premio-alan-viggiano-de-literatura-contos-e-poesia/

As inscrições estarão abertas no período de 30 de dezembro de 2020 até às 23h59 de 20 de fevereiro de 2021 e deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail: [email protected] . No “assunto” escrever: “Inscrição + Conto ou Poesia + Prêmio Alan Viggiano”