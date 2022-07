Margaret Atwood prepara coleção de contos pessoais como seu próximo livro

A obra é descrita por sua editora, Publisher Vintage, como um dos trabalhos mais pessoais já feitos pela escritora

A escritora Margaret Atwood anunciou que seu próximo livro, “Old Babes in the Wood”, será lançado em março do ano que vem e é composto de uma coleção de 15 contos.

A obra é descrita por sua editora, Publisher Vintage, como um dos trabalhos mais pessoais já feitos pela autora de “O Conto da Aia”. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Uma das histórias, a que dá título ao livro, é sobre duas irmãs idosas isoladas numa casa e já foi publicada na revista New Yorker.

Será o primeiro livro de Atwood desde “Os Testamentos”, que há três anos ofereceu uma sequência à trama do romance distópico mais famoso da canadense e dividiu o prêmio Booker daquele ano com “Garota, Mulher, Outras”, de Bernardine Evaristo.

A escritora chamou atenção recentemente ao lançar uma versão à prova de fogo de “O Conto da Aia”, em protesto contra o que enxerga como aumento da censura a obras literárias.