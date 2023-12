Livro lançado nesta quinta (7) revela legado da Pedra Fundamental de Planaltina

“A Cápsula do Tempo da Pedra Fundamental” será lançado amanhã (7), na CLDF

Nesta quinta-feira (7), em uma cerimônia na Câmara dos Deputados do Distrito Federal (CLDF), será lançado o livro “A Cápsula do Tempo da Pedra Fundamental”, que mergulha nas raízes históricas e culturais da região, celebrando o centenário da Pedra Fundamental. Este lançamento não apenas destaca o esforço colaborativo de 20 entidades e instituições educacionais, mas também revela uma mensagem enterrada para o futuro, marcando um compromisso com as próximas gerações.

Em 2013, nasceu o Ecomuseu Pedra Fundamental, uma iniciativa que reuniu professores da UnB, da Secretaria de Educação e cerca de 20 entidades parceiras. O Ecomuseu tem como missão preservar o patrimônio e o território cultural de Planaltina, destacando a importância da Pedra Fundamental. Com três pilares fundamentais – o monumento tombado, o meio ambiente e a cultura – o Ecomuseu representa uma união única entre educação e preservação.

Em setembro de 2022, no centenário da Pedra Fundamental, alunos de duas escolas, Escola Classe Pedra Fundamental e Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, enterraram mensagens para o futuro, inaugurando uma cápsula do tempo. O livro “Ecos do Centenário” não apenas documenta esse momento especial, mas também destaca as atividades astronômicas, exposições culturais e o concurso de redação envolvendo várias escolas.

O lançamento do livro “A Cápsula do Tempo da Pedra Fundamental” celebra a história, a cultura da região, e também revela o compromisso educacional com o futuro. A cápsula do tempo, enterrada em setembro de 2022, representa uma promessa guardada para as próximas gerações, enquanto o livro documenta não apenas as atividades realizadas, mas também a riqueza do patrimônio cultural e ambiental da região.

Sobre o Projeto Voando Alto 3.0

A impressão do livro é apoiada pelo Projeto Voando Alto 3.0, que tem como objetivo central promover o artesanato e a iconografia planaltinense.

Serviço

Lançamento do livro A Cápsula do Tempo da Pedra Fundamental

Quinta-feira, 7 de dezembro

A partir das 14h30

Na Sala de Comissões Juarezão e Itamar Pinheiro de Lima da CLDF