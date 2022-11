Livro escrito por crianças do Paranoá resgata história da cidade

Concebida a partir de uma oficina de criação poética com estudantes da Escola Classe 02, a obra, construída a várias mãos, reconta as memórias da cidade.

A partir de novembro, o público candango tem a oportunidade de conhecer, de maneira inusitada, um pouco mais sobre a história do Paranoá, Região Administrativa que carrega em seu DNA a potência cultural tão característica do povo brasileiro. O livro Bem-vindo ao Paranoá das co-autoras e organizadoras Ana Maria Pinheiro e Maria Cleudes Pessoa, apresenta a cidade a partir da poesia de alunos da rede pública. A proposta inédita visa exaltar a comunidade e suas raízes. O lançamento da obra acontece durante a 1ª edição da Feira Literária do Paranoá, nos dias 18 e 19/11, a partir das 11h, no Restaurante Comunitário do Paranoá.

“A criação desse livro surgiu da vontade de realizar uma ação de criatividade literária com crianças, para resgatar, valorizar e registrar para as futuras gerações a história de luta e superação da cidade onde vivem”, explica Maria Cleudes, sobre a motivação do projeto.

A obra foi concebida por meio de oficinas de escrita poética e incentivo à produção de desenhos que ilustrassem a história da RA, desde a antiga Vila Paranoá até os tempos atuais. Considerado um livro de crianças para crianças, nasceu a partir do encantamento e da surpresa dos pequenos com a riqueza de detalhes que a cidade onde habitam pode ter.

O resultado são poemas que impressionam por sua qualidade e beleza: “No Paranoá/ Não morava ninguém lá/Foi criado então/Um lago para se/Refrescar/Lá podia banhar/E até roupas lavar”, Manoela Vieira, 8 anos de idade.

Leitura nas RAs

O trabalho de incentivo à produção escrita, além de promover habilidades intelectuais e artísticas nessa importante fase do desenvolvimento infantil, consequentemente, promove o incentivo à leitura.

Sobre isso, Ana Maria Pinheiro, revela: “afirmamos que ações como essas são fundamentais para despertar a criatividade, o interesse pela leitura e pela escrita, bem como a valorização de nossas comunidades, especialmente em escolas públicas”.

Serviço: Lançamento do livro Bem-vindo ao Paranoá, de Ana Maria Pinheiro e Maria Cleudes Pessoa – I Feira Literária do Paranoá.

Data: 18 e 19 de novembro.

Horário: 11h às 17h.

Local: Restaurante Comunitário do Paranoá.