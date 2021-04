Nada de rede social, a literatura dita as regras desta moçada

Eles espalham o amor pela literatura

Com média de 4,95 livros por ano e 2,55 lido até o final segundo pesquisa Retratos da Leitura, a média dos brasileiros passa de péssimo para sofrível no cenário mundial. Na contramão das redes sociais uma galerinha cada vez mais jovem, esperta e descolada abriu mão destas plataformas e mergulharam na escrita na tentativa de mudança deste cenário. Escrever e ler obras juvenis ou best-sellers é apenas o começo de uma longa e produtiva convivência com os livros. Essa é a lição que anima esta moçada a se aventurarem na boa literatura atual que vai desde fanfics a leitura de grandes clássicos.

Na plataforma Canadense Wattpad, jovens organizam encontros para discutir os seus escritos e leituras dos grandes clássicos da literatura. A ideia de alguns era descobrir novos talentos na literatura e nestas descobertas surgiu a gauchinha Sofia Führ Molter. Com 15 anos esta Pelotense descobriu o gosto pela escrita e começou a escrever seu primeiro livro quando tinha apenas nove anos e, aos dez, já tinha publicado seu primeiro livro, chamado “A garota dos livros”. Aos doze anos, publicou o seu segundo livro, “A terra dos magos e o mistério de uma guerra’. No ano passado, em 2020, publicou seu terceiro livro, “Entre a Vida e a Morte”, um livro bilíngue e com ilustrações, que fez em parceria com um ilustrador Leonardo.

A nossa jovem escritora que já tem projetos de lançamentos de mais dois livros neste ano de 2022, já é uma veterana nos eventos literários. Figura marcante em Feiras de livros nas diversas cidades brasileiras com autógrafos, Sofia Führ Molter tem ministrado palestras nas escolas, ela passou a ser á voz da juventude espalhando o seu amor, pela literatura.

Confira os livros desta jovem escritora e boa leitura!

A Terra dos Magos

Esta é uma envolvente história de magia. Depois de adentrar um mundo mágico, invisível aos olhos humanos, Zayla aprende magia e vive grandes aventuras com criaturas mitológicas. Dona de grandes poderes, sua missão é levar a paz ao mundo destas criaturas. Juntamente com sua colaboradora Soly, parte para uma missão cheia de desafios e perigos. Venha descobrir o que aconteceu e parta nesta missão com elas! A trama, criada por uma jovem escritora, é recheada de criatividade e surpresas cativantes, despertando o mundo imaginário dos leitores.

A Garota dos Livros

Este livro fala sobre uma menina chamada Sthefani que, como muitos estudantes, sofrem diariamente agressões físicas e verbais dos colegas de classe. Porém, Sthefani busca não se abalar com isso, embora se sinta constrangida. Ela adora ler livros e se inspira nas histórias que lê.

Para sua felicidade, ela encontra dois grandes amigos, que são seus novos colegas de classe. Com eles ela vive suas maiores diversões. Em sua busca de aventura, passa por interessantes momentos. Você quer descobrir o que realmente aconteceu? Então viva esta aventura com ela! O diferencial desta obra é que ela foi escrita por uma menina de 11 anos, o que não é muito comum para textos que tratam deste assunto.

Entre a Vida e a Morte / Between Life and Death

De fato, ninguém sabe se existe um estágio entre a vida e a morte, se há escolhas ou como será.

Pois é, Greice teve esta experiência e vai nos revelar como foi.

Descubra o que Greice decidiu nesta envolvente história.

In fact, no one knows if there is a stage between life and death, whether there are choices or how it will be.

Yeah, Greice had this experience and will reveal how it was.

Find out what Greice decided in this thrilling story.