Expedições, tribos indígenas e povoado que levou ao estado de Goiás são destaque de livro artístico e histórico

Intitulada ‘Uma Visão sobre Goiás’, obra reúne fotos do artista João Farkas e relatos familiares das famílias que contribuíram para o desenvolvimento do estado ao longo das últimas décadas

Você sabia que Goiás se chamava Terra de Goyazes e era uma região marcada por tribos indígenas? Este e outros detalhes sobre o estado são relatados no livro de arte ‘Uma visão sobre Goiás’, previsto para ser lançado em 24 de abril. Trata-se de uma concepção da empresária goiana Ana Flávia Machado, fundadora e CEO da empresa AFS Incorporação & Conceito e, também, uma das sócias da empresa Agroquima.

A publicação, ilustrada com mais de 100 fotos de autoria do profissional João Farkas, detalha a natureza exuberante de Goiás, além de reunir relatos históricos sobre a formação de Goiás, seu importante desenvolvimento econômico e experiências de pesquisa e desenvolvimento que ajudaram a modificar o cerrado brasileiro. Discorre por trajetórias familiares e relatos afetivos, a partir da biografia do pai de Ana Flávia, o empresário Agripino Bastos Santos.

Relata, por exemplo, que entre as etnias que habitavam o local estavam o povo Goyá, que deu nome ao estado, também chamados de goyazes, goiases, guayazes, guaiás e guoyá. Esses indígenas viviam nas proximidades da nascente do Rio Vermelho e da Serra Dourada, lugar escolhido para a fundação do Povoado de Sant’Anna que, posteriormente, se tornaria Vila Boa de Goyás, atual cidade de Goiás, ou Goiás Velho.

Outros povos

Além dos Goyá, o território também era a morada dos povos Caiapó, Coroado, Carajá, Carajahi, Gradau, Xavante, Xerente, Javaé, Acroá, Caraó, Xambioá, Aricobé, Naranguagé, Afoligé, Quirixá ou Crixá, Papapuá, Guapindõe. A região próxima à Chapada dos Veadeiros era habitada pelos índios Avá-Canoeiro. Infelizmente, no final do século 19, a grande maioria dessas etnias havia desaparecido.

Detalhes históricos, permeados pela delicadeza e beleza das fotos, fazem da publicação uma obra para — além da beleza fotográfica que apresenta — ser lida, guardada e relida várias outras vezes. Segundo a empresária, a ideia do livro partiu da homenagem que quis fazer ao seu pai, o empresário Agripino Bastos Santos, já falecido.

Fundador da Agroquima, há 55 anos, Agripino foi um desbravador e responsável por estimular a pesquisa e o avanço tecnológico na região, o que levou ao desenvolvimento do estado e à transformação de Goiás no celeiro do agronegócio observado atualmente.

Lançamento

Livro: Uma visão sobre Goiás

Data: 24 de abril

Concepção: Ana Flávia Machado

Fotos: João Farkas