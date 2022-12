Executivas do Marketing lançam juntas um livro de mentoria para profissionais e interessados na área

Mulheres trazem cases bem sucedidos e também experiências de fracassos em obra que estará disponível a partir desta terça

Nesta terça-feira, dia 13, acontece o lançamento oficial do livro “Mulheres do Marketing volume I – Edição poder de uma mentoria”. A obra tem por objetivo compartilhar o conhecimento das mulheres convidadas no formato de uma mentoria nesta área, que é tão falada e que influencia diretamente todo e qualquer negócio: o Marketing. O exemplar poderá ser adquirido através do site https://editoraleader.com.br/mulheres-do-marketing-mentoria-1

Segundo uma pesquisa da Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, 94% das empresas escolheram o Marketing Digital como estratégia de crescimento, reunindo Resultados Digitais, Mundo do Marketing, Rock Content e Vendas B2B. É com base nesses dados que muitas empresas estão se atualizando e buscando ferramentas para investir no marketing de sua marca empresarial ou pessoal, para alcançar um maior número de pessoas que se interessam pelo serviço e/ou produto.

Nos últimos anos, o Marketing ganhou maior notoriedade e tem sido um grande aliado para empresas que pretendem captar novos leads e promover novas campanhas com o objetivo de transmitir a mensagem com clareza ao público alvo. Com o selo da Editora Leader, o livro traz as trajetórias de 18 executivas, sob a coordenação da empresária e fundadora do Grupo Projeto, Tatyane Luncah, e da CEO da Leader, Andréia Roma.

“O objetivo foi relatar estratégias de trabalho, o modo de administrar carreiras e vidas pessoais dessas mulheres e como desenvolveram o intraempreendedorismo. Acredito que as experiências aqui relatadas poderão servir de orientação para quem já trabalha na área, é estudante ou ainda não fez a escolha por sua profissão”, comenta Tatyane.

Ao longo das 232 páginas deste livro, o leitor poderá dirimir dúvidas como: saber como atua um profissional de Marketing nos dias atuais, o que ele deve saber, como ser um líder de sucesso, como a visão feminina tem alcançado resultados para as corporações não sobreviverem somente, mas crescerem e superarem os desafios de um cenário econômico excepcional, além de conhecer detalhadamente o passo a passo de estratégias que as co-autoras utilizaram para obter os resultados que precisavam em determinados cenários, destacando tudo que for essencial para os profissionais que estão iniciando na carreira, que desejam atualizar-se ou conhecer melhor o Marketing na prática.

Co-autoras:

Tatyane Luncah, Adriana Bahia, Ana Decot Zanettini, Andrea Beatrix, Andrea Muniz Cláudia Lunghini, Daniella Barbosa, Elaine Póvoas, Flávia Martins, Flávia Montebeller, Kimberly Cavalli, Laura Barros, Luciana Lancerotti, Natália Brito, Rafaela Passos Linton, Sandra Martinelli, Sara Rodrigues e Simone Fett.

Ficha Técnica:

Obra: Mulheres do Marketing vol. 1 – Edição Poder de uma Mentoria.

Formato: 16×23

Editora: Leader

Páginas: 232

ISBN: 978-65-88368-81-7

Selo: Série Mulheres.

Preço promocional: R$ 79,90

Coordenação do livro: Tatyane Luncah.

Coordenação da Série Mulheres: Andréia Roma e Tania Moura.

Idealização: Editora Leader

Ano: 2022

Idioma: Português.

Site: https://editoraleader.com.br/mulheres-do-marketing-mentoria-1

