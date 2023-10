Cordel chega às bibliotecas do Distrito Federal em projeto itinerante

O Cordel nas Bibliotecas vai oferecer oficinas e apresentações para a valorização da cultura popular local e nordestina

Pensando na disseminação e valorização do cordel no Distrito Federal, surge o projeto Cordel nas Bibliotecas, que, de outubro a novembro de 2023, vai passar por quatro bibliotecas da capital, com oficinas de cordel, xilogravura, apresentações artísticas e entrega de diversos títulos de cordel.

O Cordel nas Bibliotecas vai passar nas seguintes unidades:

Biblioteca Pública da Candangolândia

Biblioteca Pública de Brasília

Biblioteca Pública de Taguatinga

Biblioteca Braile Dorina Nowill (Taguatinga)

As oficinas nas bibliotecas são abertas ao público e também contarão com estudantes de escolas da rede pública do DF. A Biblioteca Braile Dorina Nowill, em Taguatinga, receberá uma oficina inclusiva para pessoas com deficiência visual.

O Cordel nas Bibliotecas é um projeto promovido pelo Coletivo Cordel Passarema, conduzido pelos poetas e cordelistas Fernando Cheflera, Sabiá Canuto e Davi Mello, que realizam muitos trabalhos dentro do universo da cultura popular no DF. Além dos poetas, participará da iniciativa o artista Valdério Costa, nas oficinas de xilogravura, e o violeiro Matheus Lima, nas apresentações culturais.