“Comédia Romântica” narra os desencontros de um casal improvável

Livro apresenta o encontro entre uma roteirista de TV desiludida e um astro da música pop acostumado a uma vida amorosa intensa

Relembrando os maiores clássicos da comédia romântica dos anos 2000, a Buzz Editora traz o mais novo romance da autora best-seller Curtis Sittenfeld: “Comédia Romântica”. Com aquela pitada de enemies to lovers que todo bom leitor gosta, diálogos afiados, personagens cativantes e uma história irresistível, o livro discute sobre os dilemas da vida contemporânea — e sobre o quanto o amor pode ser imprevisível.

Dividido em três grandes capítulos e com uma estrutura completamente inovadora, a história narra a vida de uma mulher independente e bem-sucedida que sofre uma virada em sua rotina ao conhecer um astro da música. Entre cenas hilárias, dramas e brigas — dignas de Jane Austen —, e algumas das declarações de amor mais bem escritas da literatura contemporânea, Noah e Sally conquistarão os leitores mais apaixonados.

Sally Milz é roteirista do The Night Owls, um programa de humor que vai ao ar na TV todo sábado. Depois de várias desilusões amorosas, dignas de uma sitcom, há muito tempo Sally desistiu do amor, preferindo se dedicar à carreira, ter encontros casuais e conversas com o padrasto.

Mas a vida é cheia de surpresas, e quando Noah Brewster, um fenômeno da música pop, é contratado como apresentador e convidado musical para o The Night Owls, Sally precisa repensar alguns de seus conceitos. Noah é o tipo de cara que só namora modelos, então Sally sabe que não deveria criar expectativas. Porém, depois de passarem uma noite juntos escrevendo um esquete, algo surge entre os dois, e Sally começa a se perguntar se realmente pode estar pintando um clima entre eles. Só que esta não é uma comédia romântica — é a vida real. E nela, alguém como Noah nunca namoraria alguém como Sally… certo?

Reviews

Para o The New York Times Book Review, a obra é “Uma carta de amor para as comédias românticas… A escrita de Sittenfeld traz à tona o desejo feminino: o que queremos, o que com certeza não queremos e, talvez o mais importante, o que podemos ter…”.

Já o The Independent destaca que “O novo romance de Curtis Sittenfeld é uma comédia romântica completa, com personagens que, inicialmente, parecem incompatíveis, e complicações e obstáculos, mas com um final que irá satisfazer qualquer fã do gênero.”

Por fim, o Oprah Daily destaca a leveza dos encontros e desencontros narrados por Sittenfeld: “Se você precisa de um passatempo inteligente, sofisticado e divertido (quem não precisa?), este livro é para você.”