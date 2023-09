Coletivo lança livro educativo sobre Dulcina de Moraes

Coletivo Maria Cobogó lança o 3º volume da coleção Mestres Cobogós, uma biografia da atriz Dulcina de Moraes para o público infanto-juvenil

Nesta quarta-feira (27), o coletivo Maria Cobogó lança o 3º volume da coleção Mestres Cobogós, uma biografia da atriz Dulcina de Moraes para o público infanto-juvenil. O livro traz, de forma lúdica e poética, a vida e a obra de Dulcina, que nasceu aplaudida, revolucionou a carreira dos atores brasileiros e trouxe do Rio para Brasília a Fundação Brasileira de Teatro.

O lançamento ocorre no bar Beirute da 109 Sul, a partir das 17h30. Com projeto gráfico esmerado de Beatriz Socha, as fotos de Dulcina ganham vida nas páginas vermelhas, como o batom que ela gostava de usar. No livro, há sugestões de como trabalhar o conteúdo com os pequenos leitores em casa ou em sala de aula. A obra custa R$ 75.

Sobre a Mestres Cobogós

A coleção Mestres Cobogós, escrita por Ana Maria Lopes e Marcia Zarur, pretende dar visibilidade a personalidades que, como Dulcina, ajudaram a construir Brasília. Ao andar pela cidade, muitas vezes, não sabemos quem são os autores que contribuíram para sua riqueza e beleza artística, arquitetônica e urbana. O 1º volume da Coleção foi dedicado a Glenio Bianchetti e o 2º a Athos Bulcão e agora um livro sobre essa pioneira das artes, que escolheu Brasília para viver.

Foto: Divulgação

SERVIÇO:

Lançamento de biografia infanto-juvenil sobre Dulcina de Moraes

Por Ana Maria Lopes e Marcia Zarur, do coletivo Maria Cobogó

Quarta-feira, 27 de setembro

A partir das 17h30

Bar Beirute – 109 Sul, loja 2/4, Brasília-DF