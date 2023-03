Biblioteca Pública de Brasília realiza a 1° Semana da Poesia

Evento acontece de 20 a 24 de março

Para se tornar um espaço de convergência dos anseios da comunidade do Distrito Federal em relação à literatura, a Biblioteca Pública de Brasília (BPB), equipamento cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), promove neste mês de março a Primeira Semana da Poesia. O evento conta com atividades diversas, como rodas de conversa, sarau com poetas convidados e concurso de poesia, além de uma feira com venda de artigos literários.

A Primeira Semana da Poesia surgiu da necessidade de incentivar a poesia e o encontro de poetas, fazendo uma ponte de gerações e um encontro de possibilidades e vislumbrando uma forma de estimular a sensibilidade nas pessoas, o conhecimento e o acesso a essa modalidade artística da arte da escrita.

O evento acontece entre os dias 20 a 24 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Poesia (21). A ideia é promover a arte e a poesia no espaço da BPB e trazer o público para usufruir mais do equipamento. “Queríamos iniciar um movimento para que a Biblioteca Pública de Brasília fosse vórtice de encontros e acontecimentos ligados à escrita e, por meio da biblioteca, tentar fomentar a poesia para a cidade, que é um celeiro cultural”, relata o gerente do espaço, Frederico Machado.

O Concurso de Poesia terá o tema “Porque para o tempo existir é preciso inventá-lo” e premiará os cincos primeiros colocados com a publicação das obras na Revista Traços. O artista plástico e poeta Marco Porto, produtor voluntário do projeto, revela que é um tema sugestivo para a criação de poemas: “tenho um poema que fala sobre o tempo, nele é dito que o tempo não existe e é uma invenção humana”, argumenta. As inscrições do concurso se encerram no dia 24 de março.

Ao longo da semana também ocorre a Feira Poética, destinada à venda de produtos literários, tais como livros, camisetas, canecas e lançamentos de obras com poemas de autoras nacionais. Além das rodas de conversa com poetas convidados, o evento também promove uma aula de Haicai, brincadeira e prática poética de origem japonesa, com o professor e poeta Javier Valado. A participação em todas as atividades da programação é gratuita.

SERVIÇO:

Primeira Semana da Poesia

De 20 a 24 de março, a partir das 14h

Biblioteca Pública de Brasília (EQS 321/313)

Entrada gratuita

Mais informações: @bibliotecapublicadebrasilia e @primeirasemanadapoesia

Programação:

20/03 (segunda-feira)

14h às 16h – Lançamento de livros

15h – Roda de conversa com José Sóter

21/03 (terça-feira)

16h – Roda de conversa com José Carlos Vieira

22/03 (quarta-feira)

14h às 16h – Lançamento de livro

15h – Roda de conversa com Noélia Ribeiro

23/03 (quinta-feira)

14h às 16h – Lançamento de livro

15h – Roda de conversa com Luda Aquareluda

15h30 às 17h – Aula de Haicai

16h às 18h – Lançamento de livro