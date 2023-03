Autor faz poesia com temas contemporâneos em seu novo livro

Obra ‘Parapráxis do Pragmático’, de Pablo Santos, tem prefácio escrito por pesquisador do DF e já está disponível para pré-venda

O autor Pablo Santos, 28 anos, prepara o lançamento de seu segundo livro. ‘Parapráxis do Pragmático’ já está na pré-venda e será disponibilizado no dia 13 de abril. O livro possui 44 poesias e trata de temas complexos e profundos da contemporaneidade, além de ter o prefácio feito por Luiz Reis, da Editora Nautilus, escritor e pesquisador de poesia do Distrito Federal.

‘Parapráxis do Pragmático’ é o primeiro volume da série ‘Wabi-sabi: poemas ácidos’. A obra poética fala de forma inspiradora sobre competitividade na cena artística, amores líquidos, inteligência artificial e seus problemas, crise ambiental, privilégios e espiritualidade. O autor critica o sistema capitalista e aborda a solidão como sendo o destino do ser humano.

Na primeira orelha do livro, Pablo Santos reflete sobre a dificuldade de lidar com o que o seu interior deseja, enquanto tudo torna-se tênue entre o que fala, pensa e sugere. O autor discute o que ele considera como doença do pragmatismo e a necessidade humana de conceituar qualquer coisa e aplicar normas sobre sua ação. Ele também julga o mundo da hiperprodutividade fútil, que consome nossa força vital aos poucos.

Sobre Pablo Santos

Pablo e é professor, autor, revisor e tradutor. Possui outra obra chamada ‘Aquilo Que os Candangos Regurgitam’, onde retrata o manifesto do verdadeiro coração brasiliense em forma de poesia.

A arte do seu novo livro foi feita pela inteligência virtual Dall E, dos mesmos criadores do Chat GPT.

Divulgação

Acesse os links para a pré-venda do livro ‘Parapráxis do Pragmático’, de Pablo Santos:

Venda física | E-book