Autor brasiliense lança o livro Anatomia da Autoria

A pesquisa sobre o “ser autor”, seja de cinema ou literário, serviu de mote para o pesquisador, escritor e cineasta brasiliense Nicolau escrever o livro Anatomia da Autoria. A obra, que conta com versão impressa e e-book, já pode ser adquirida pelo site da Amazon. Os livros impressos estão sendo distribuídos por bibliotecas do Distrito Federal, como a Biblioteca Nacional, e servirão para estudo e acesso gratuito. Haverá um lançamento presencial no dia 20 de novembro, às 14h, no Instituto Federal de Brasília, em Planaltina-DF.

A pesquisa e resultado do livro são realizadas com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o que permitiu ao multiartista investigar sobre a dinâmica da autoria, bem como a do “ser artista” no Brasil.

A proposta delineia uma distinção entre dois conceitos. O artista é concebido como a entidade que materializa e transforma pensamentos, reflexões e ideias imateriais em criações palpáveis, como objetos de arte, livros, filmes e outras expressões artísticas. Em contraposição, o autor é concebido como aquele imerso no reino das reflexões, caracterizado por não necessariamente converter suas ponderações em formas tangíveis. O autor, na visão proposta, permanece no âmbito das ideias, uma esfera em que a autoralidade é vinculada à essência do ser.

“Afeto e memória sempre foram características fundamentais para a Autoria no documentário brasileiro na primeira pessoa. Neste apanhado a respeito de autoria, investiguei tanto autores quanto filósofos e cineastas que escreveram a respeito da autoria com viés pessoal. Espero que leiam porque é muito interessante debater sobre a profissão do Autor, que se desmembra em várias frentes”, destaca Nicolau.

SERVIÇO:

Anatomia da Autoria

Lançamento presencial: 20 de novembro

Horário: 14h

Local: IFB de Planaltina

Gratuito

E-book: R$ 9,98 no site da Amazon