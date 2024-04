Desde sua criação há 18 anos, na garagem da casa de Dilma de Fátima Borges e Sebastião José Borges, a Biblioteca do Bosque tem sido um farol cultural em São Sebastião, emprestando seu acervo de 10 mil livros e oferecendo um espaço fundamental para a comunidade local. E não é só. Em parceria com a Associação Cultural Supernova, a Biblioteca do Bosque traz a 5ª edição da Feira Literária da Biblioteca do Bosque (FLIB), que terá seis eventos ao longo de 2024. O primeiro é neste sábado (6/4); e os próximos estão previstos para 17 de maio, 15 de junho, 27 de julho, 23 de agosto e 28 de setembro.

Além de promover a difusão e a fruição literária em São Sebastião, fomentando o interesse pela leitura e também pela poesia, a FLIB é um convite à diversão e à imaginação. Com programação diversificada, incluindo peças teatrais, performances musicais, mágica, poesia, e atividades como brinquedos infláveis e maquiagem artística, o evento é gratuito e aberto a todos.

Grupo Amigos da Viola. Crédito: Divulgação

A FLIB destaca a importância da leitura para o desenvolvimento humano. Ler não apenas enriquece o vocabulário e a capacidade de interpretação, mas também estimula o raciocínio e expande a imaginação. Um evento inclusivo, que democratiza o acesso à cultura, arte e conhecimento, e inspira uma nova geração de leitores e pensadores.

Confira a programação deste sábado:

16:30 – Truques de mágica e ilusionismo, com o Mágico Jeff Duprado;

17:20 – Sessão de poesias, com o grupo Florescendo Poesia;

17:30 – Peça teatral, com Cia Fábula;

18:30 – Forró de Pife, com Roberto Deusdará e um time de musicistas que fomentam a cena das culturas populares no DF;

19h30 – Poesia, com Felipe Vitelli;

20h – Poesia, com Vinicioz Borba;

20:30 – Show da tradicional moda de viola, com o gruo Amigos da Viola.

5ª Feira Literária da Biblioteca do Bosque em São Sebastião

Neste sábado (6/4), até as 20h30, na Avenida 2, Qd. 18, Casa 16, Residencial do Bosque, São Sebastião. Informações:(61) 98140-7422 (Isaac).