Leozinho, filho de Anderson Molejo, faz homenagem ao pai

O cantor Leozinho Bradock, filho de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, fez uma linda homenagem e postou uma foto em que ele aparece sendo segurado pelo pai, em seu Instagram. O carioca morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, vítima de um câncer inguinal

Leozinho usou as redes sociais para se despedir do pai, e escreveu “Tô no teu colo hoje, sempre, e para sempre. Essa é a minha sensação. Te amo eternamente”,

Anderson era pai de duas meninas e dois meninos. Além de Leozinho, ele tinha Rafael Molejinn, de 28 anos, que integra o Grupo Surpreender, Alessa Cristyne, de 30, e de Alice, a caçula, de 3 anos.