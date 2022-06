Lázaro Ramos e Elizabeth Savala pedem fora, Bolsonaro no Encontro

Atores afirmaram querer um novo presidente ao responderem a pergunta da apresentadora Fátima Bernardes na TV Globo

Lázaro Ramos e Elizabeth Savalla afirmaram ser contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro durante o Encontro, da TV Globo, desta quarta-feira (29).

Os atores se posicionaram politicamente quando a apresentadora Fátima Bernardes questionou o que eles queriam do Brasil daqui para a frente.

“Um novo presidente, um Congresso digno para o país que a gente tem e quero continuar trabalhando muito, contando histórias”, respondeu Ramos.

Savalla fez coro e disse que, além de outro presidente nas eleições de 2022, quer “um Congresso que seja pelo menos igualitário, para que nenhum só mande lá dentro”.

O elenco da Globo não pode se candidatar ou integrar campanhas de quaisquer candidatos ou partidos se estiverem no ar. Isso no impede, no entanto, que eles declarem apoios a políticos em ocasiões como entrevistas e eventos, desde que não vinculem seus posicionamentos à emissora, isto é, a seus personagens ou aos seus programas.