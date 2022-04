Larissa Manoela fala sobre polêmica de estar ficando com Neymar e João Guilherme

“Não tenho tempo para dois ficantes” afirmou a atriz; O assunto surgiu após Bil Araújo publicar um vídeo com Sarah Andrade falando no fundo

A atriz Larissa Manoela, 21, comentou a recente polêmica envolvendo seu nome. A ex-BBB Sarah Andrade, 30, afirmou em um áudio vazado que a protagonista da novela “Além da Ilusão” (Globo) estaria “pegando o João Guilherme e o Neymar”.

No Twitter, Larissa tuitou negando novamente que estaria se envolvendo com os dois. “Não estou tendo tempo para administrar dois ficantes não gente, tempo eu tenho é para trabalhar”, escreveu ela, que lançou uma linha de maquiagens.

O áudio de Sarah vazou no perfil do Instagram do também ex-BBB Guilherme Napolitano. Ela estava com Bil Araújo, Gui Napolitano e Thaís Braz, enquanto jantava e provava vinhos quando a fala acabou sendo escutada de fundo numa conversa entre a ex-sister e outras pessoas.

Procurada, a assessoria de Larissa nega. “A informação não procede. É uma mentira que alguém passou adiante de maneira irresponsável envolvendo o nome de outras pessoas”. Com João, Larissa terminou em 2016. Após o término, o ator viveu um relacionamento de três anos com Jade Picon, 20, que acabou em 2020.

O último namoro de Larissa foi com Léo Cidade com quem terminou em fevereiro de 2021. Em setembro do mesmo ano, a atriz foi vista aos beijos numa praia com o ator André Luiz Frambach, que pouco tempo depois começou a namorar Duda Reis, mas o relacionamento não vingou.