Larissa Manoela e Leo Cidade terminam namoro após três anos: ‘Carinho permanece’

A atriz e cantora Larissa Manoela, 20, e o ator Leo Cidade, 24, não estão mais namorando. O término do relacionamento de mais de três anos foi confirmado nesta segunda-feira (15) pela assessoria da artista. “O namoro acabou, mas o carinho entre eles permanece”, afirmou.

Segundo comunicado, “Larissa e Leo tomaram essa decisão nos últimos dias. Ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro”. Nas redes sociais, os fãs se dividiram entre comemorações e lamentos pelo fim.

Os dois assumiram o romance em dezembro de 2017 depois de aparecem de mãos dadas em uma foto aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Antes de Leo, a atriz namorou os atores Thomaz Costa, João Guilherme e Matheus Chequer. Leo também já teve namoros com pessoas públicas, como com a atriz Bruna Carvalho.

Larissa Manoela está atualmente na esperar para fazer sua estreia nas novelas da Globo. A ex-atriz de “As Aventuras de Poliana” (SBT) está escalada para “Além da Ilusão”, que deveria ter começado as gravações em maio do ano passado, mas foi adiada por causa da pandemia. Ela deverá fazer par romântico com Rafa Vitti, 25.

