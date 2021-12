Lana Del Rey usa vestido da Shein de R$ 72 e filha de Madonna elogia peça

A cantora norte-americana Lana Del Rey, 36, chamou atenção nesta semana após aparecer usando um vestido de US$ 18, cerca de R$ 72, no tapete vermelho do Prêmio Hitmakers da revista Variety, realizado no último sábado (4).

Fãs se chocaram porque a cantora usou um vestido da marca de fast fashion Shein para receber a homenagem de Artista da Década na premiação. Nas redes sociais, internautas se divertiram com a atitude da artista e muitos aproveitaram para também comprar o look.



“Absolutamente chocada que Lana Del Rey está usando um vestido de U$ 18 da Shein para o Prêmio Hitmakers”, escreveu uma. “Acabei de comprar o vestido da Lana Del Rey na Shein, o quanto ficarei de gostosa só Deus sabe”, disse outra.



“A Lana Del Rey comprou um vestido na Shein por US$ 18, colocou o casaco do NFR de 2019, pegou as botas velhas do fundo do armário e foi receber o prêmio de artista da década. E você aí pagando R$ 2.000 em vestido de formatura”, ironizou um terceiro.



Lourdes Leon, 25, filha da cantora Madonna, 66, também apoiou a atitude de Lana. Nos Stories, ela publicou uma foto da artista e declarou: “Não estou nem aí, eu amei isso. Ela pode literalmente usar qualquer coisa e isso não vai a afetar”.



“Se ela quisesse ter uma carreira na alta moda e ir para shows, tudo mundo ainda ficaria boquiaberto porque ela é e Lana, é essa a força de se tornar você mesma, as pessoas te seguem”, continuou a filha da rainha do pop.



“Todo mundo usando Bottega e Schiaparelli e ela pensou, ‘galera, vou usar esse vestido do Shein com a jaqueta da cara que eu acabei de transar e alguma bota da Schutz’, ícone”, finalizou a mensagem em suas redes sociais.



Além disso, após a alta no assunto e no vestido, a peça de roupa retornou ao catálogo de itens do site de vendas de roupas. “A Shein colocou o vestido que a Lana del Rey usou de novo no catálogo”, escreveu uma internauta.

