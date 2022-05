Laís Caldas desiste de processo contra Maíra Cardi

“Estou calma e tranquila”, afirmou a médica após a saída do programa; Ela ainda comentou que o BBB foi uma experiência incrível

Uma das sisters do Big Brother Brasil 22, Laís Caldas decidiu não seguir adiante com o processo que estava movendo contra Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, que a chamou de “falsa” e “oferecida” durante a participação em um podcast.

A médica explicou que foi sua família e equipe que entraram com o processo contra a coach e que “está tranquila” com tudo o que aconteceu durante sua participação no reality.

“Era uma coisa [o processo] que eu nem sabia que estava acontecendo. É sobre ela, não é sobre mim. Está tudo certo. Estou tranquila, foi um jogo lá dentro da casa. Aqui é outra vida, a realidade. Só quem passa pelo jogo sabe a pressão que é lá dentro. Foi uma experiência incrível, mas é difícil. Não me magoei com nada. Estou super calma e tranquila”, disse ela, à revista ‘Quem’.

Laís também falou sobre o “medo de cancelamento”, já que teve uma rejeição expressiva e foi eliminada da atração com mais de 90% dos votos do público.

“Medo de cancelamento acho que todos tiveram. Até no início ali do BBB foi o que deu aquela sensação que as pessoas tiveram de que estava flopado. Todo mundo estava com medo de se expor ali. Quando vi a porcentagem (da eliminação), me deu um pouco mais de medo, mas entendi que era sobre o jogo e sobre a torcida de um favorito. Mas tudo certo. O carinho e amor que eu estou recebendo não tem preço”, explicou.

“Meu psicológico é muito bom, graças a Deus. Nada do que eles falam me abala. Acho que reflete muito mais o que eles são do que o que eu sou. Eles perdem tempo comigo porque não me atingem, não”, completou.