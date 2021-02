KondZilla diz que doará parte da receita de clipe polêmico a instituições médicas

PUBLICIDADE

O produtor musical KondZilla causou polêmica ao dizer que preparava um clipe cujas cenas exibiam mulheres vestidas de enfermeiras sensuais. Agora, promete doar parte da receita a instituições médicas.

A imagem que viralizou na internet foi repercutida pelo Coren (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) que classificou a foto como uma forma de erotizar a profissão. Na imagem, aparecem as cantoras Dani Russo, Mila e Tainá Costa com roupas de enfermeiras.

“O Coren-SP entende que a veiculação do videoclipe com personagens que representam a enfermagem de forma alegórica e erotizada possa prejudicar a imagem da categoria, perpetuando uma visão equivocada e já ultrapassada. Por isso, solicita às equipes que revejam a abordagem pretendida, sem sexualizar a imagem da enfermagem feminina”, diz trecho da nota de repúdio do órgão.

De acordo com a assessoria de imprensa de KondZilla, o artista resolveu doar parte da receita do futuro clipe, que ainda não foi lançado, para instituições médicas. A previsão é que vá ao ar pelo YouTube no dia 5 de março.

“Faremos todos os esforços para exaltar positivamente a imagem de todos os profissionais envolvidos e teremos parte da receita como doações para instituições com iniciativas de amparo e suporte à saúde mental dos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente desse combate à pandemia”, diz trecho da nota divulgada.

De acordo com ela, a produtora de KondZilla não teve a intenção de prejudicar a imagem de qualquer profissional com o clipe, que busca ser descontraído e não tem cunho sexual. Diz que a música visa trazer mais alegria em um momento tão complicado pelo qual passamos.

“Dani Russo, uma das artistas da música, possui uma história particular com a enfermagem, chegando a cursar. E mesmo sem concluir ficou o carinho e respeito pela área e seus antigos colegas”, diz.

