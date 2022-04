Kim Kardashian diz estar ‘em paz’ em relacionamento com Pete Davidson

Em uma entrevista, a empresária falou sobre o novo relacionamento, os desafios do começo e como está atualmente

A socialite e empresária Kim Kardashian, 41, falou sobre suas expectativas com o namoro com o comediante Pete Davidson, 28. “Estou muito feliz e muito contente. É uma sensação tão boa estar em paz”, afirmou ela.

Kim deu uma breve entrevista para Robin Roberts, na ABC News. Durante a conversa, ela pontuou que é uma mulher que gosta de relacionamentos, e que “não estaria com alguém se não planejasse passar muito tempo com ele”. O trecho foi reproduzido pelo site Page Six.

Davidson é o primeiro nome que Kim assume publicamente desde o conturbado processo de separação de seu ex-marido, Kanye West, 44. Ela e o rapper se casaram em 2014 e a socialite pediu o divórcio no início de fevereiro em 2021.

Desde que Kim assumiu o novo namorado, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.

Kim e Davidson já eram vistos juntos e em clima de romance desde novembro de 2021. Porém, foi só no início de março deste ano que a empresária oficializou o romance em suas redes sociais, publicando uma série de fotos em que aparece ao lado do namorado em seu perfil no Instagram.

“Vamos pegar o carro de quem?”, dizia ela na legenda da publicação, se referindo a uma fala de Ben Affleck no filme Atração Perigosa, e cuja cena também foi publicada por Kim. “Eu amei isso”, disse Khloé Kardashian, irmã de Kim, nos comentários.

O comediante já havia comentado sobre o namoro com Kim em uma entrevista, e em 2022 o casal teria viajado junto para as Bahamas. Depois da viagem, o casal saiu junto diversas vezes e foram flagrados de mãos dadas.