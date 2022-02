Kéfera recusou o convite para o BBB 22

Em uma entrevista dada ao “Pod Delas”, a influenciadora afirmou que rejeitou o convite para participar do reality.

Kéfera, de 29 anos, assumiu em um podcast que não aceitou o convite para participar do Big Brother Brasil 22. No bate-papo entre a influenciadora, Tata Estaniecki e Boo Unzueta, ela contou como foi realizada a chamada.

“Primeira vez que falo isso. Fui convidada, mas falei não de novo pra Globo. Ano passado eu não sei da onde tiraram, porque eu não rolou convite. Esse ano eles entraram em contato comigo, queriam marcar conversa e tal e eu falei que não me sentia pronta pra uma experiência dessa. O produtor queria marcar pelo menos uma conversa, mas não rolou”, afirmou a atriz e influencer.

No Twitter, os internautas comentaram que faria de Kéfera campeã e que a influencer entregaria tudo nessa edição “flopada”, caso entrasse no BBB. “Não acredito! Tenho certeza que ela seria a salvação dessa casa. Ela seria favorita no BBB 22”, escreveu um perfil.