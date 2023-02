‘Zona de Perigo’, do Léo Santana, é o Hit oficial do Carnaval 2023

A música já tem mais de 25 milhões de streams no Spotify.

Gente, o carnaval nem começou e acho que todos nós já podemos afirmar que a música ‘Zona de Perigo’, do cantor Léo Santana, será o grande hit do carnaval 2023, não é mesmo? Pois bem, mas temos que combinar que esse sucesso todo não é só por conta da música em si, mas pelo conjunto da obra.

Além da música ser ótima e ter aquela pegada bem “chiclete” que é comum nas músicas de carnaval, o gato do Léo Santana entregou tudo ao gravar um vídeo para o tiktok, onde, sem camisa e exibindo o seu tanquinho de milhões, o pagodeiro mostra todo o seu gingado baiano ao dançar a coreografia oficial da música.

Atualmente , o hit já possui mais de 25 milhões de streams no Spotify e o vídeo de Leo possui mais de 750 mil curtidas.

Vale lembrar que o sucesso do gingado baiano do cantor está tirando o sono da musa Lore Improta, que até publicou um vídeo clamando por respeito e pedindo que fosse levantada a #LoreMereceRespeito, mas diante do monumento que o marido da gata é, fica difícil manter esse respeito, não é mesmo? Afinal, até mesmo algumas amigas da loira estão babando no Léo, como Jojo Todynho, Ivete Sangalo e Regina Casé.