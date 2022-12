“Zinho não faz o Caio Castro não”, dispara Mirella Santos

Gêmea Lacração disse que o namorado não divide a conta do restaurante

É inegável que Mirella Santos tem crescido nas redes sociais e consequentemente a fama do seu namorado de ser um fofo com a Gêmea Lacração. A musa contou que Zinho não divide a conta do restaurante e ainda comparou o muso com o assunto mais comentado esse ano com Caio Castro dizendo que não pagava a conta do restaurante.

“Em questão de casa e depois a gente divide tudo, mas sair para comer, restaurante Zinho que paga, Zinho não faz o Caio Castro não”, disse.

Vale ressaltar que Zinho tem sido um grande nome citado como “namorado exemplo” nas redes sociais pelo seu tratamento especial com Mirella.