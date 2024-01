Zilu se diverte ao assistir Wanessa Camargo lavando louça: “Primeira vez”

Zilu Camargo mostrou que não vai perder nenhum passo de sua filha dentro do BBB 24. A musa mostrou que acompanhou a entrada da filha no reality e já acompanhou até as atividades domésticas de Wanessa na casa. Zilu brincou com o fato de Wanessa estar lavando louça e disse que era a primeira vez que ela fazia a atividade.

“Gente, é a primeira vez que eu vejo minha filha Wanessa lavando louça. Quem aí se identifica?”, escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas também se divertiram com a situação.

“Zilu sendo mãe raiz, fazendo passar vergonha”, escreveu uma seguidora. “Eles são ótimos nas casas dos outros… filhos, né”, brincou outra.