Zilu responde qual é o problema de Dado Dolabella, namorado de Wanessa

Zilu Godoi conversou com Leo Dias no lançamento do seu podcast, ‘Café com Respostas’, e não teve papas na língua na hora de falar sobre o marido de sua filha, Wanessa Camargo.

Ela foi questionada pelo colunista sobre qual seria, na sua opinião, o problema de Dado Dolabella. “Acho que eu não preciso dizer. Preciso? Acho que não”.

Ainda no bate-papo, Godoi ressaltou que o que mais importa para ela é ver a filha feliz. “O importante é que eu quero que a minha filha seja feliz, quero que ela seja quem ela é. E eu tenho uma boa relação com ela. Então, isso, pra mim, é o que importa”, finalizou.