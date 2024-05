Zilu não quer contato com Dado Dolabella após reconciliação com Wanessa

Vish! A crise na família dos Camargo segue firme e forte, afinal, Zilu não quer ver Dado Dolabella nem pintado de ouro. Aloca! Depois de uma reconciliação entre Wanessa e o seu ex-marido, Zilu Godoi segue irredutível quando o assunto é o contato do genro com sua filha.

Em conversa com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, Zilu confessou não aprovar o romance entre a filha e o ator, mas que respeita a decisão de Wanessa. “Quem tem que aprovar é ela”, disse a empresária. “Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né?”.

Zilu chegou a rejeitar o voto de feliz Dia das Mães de Dado, ressaltando que não quer contato com ele. “Obrigada, mas não quero. Eu respeito pra caramba, respeito a decisão dela, mas eu tenho direito”, afirmou.