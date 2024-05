Zilu declara que não quer contato com Dado depois de reatar com Wanessa

Eitaaa amores. Já deu para sentir a torta de climão que ficou nessa coletiva de imprensa que a Wanessa Camargo realizou antes do show em São Paulo na noite desta sexta-feira (10). Pois, sua mãe, Zilu Godoi não fez a menor questão de esconder que não quer nenhum tipo de contato com Dado Dolabella. A mãe da cantora chegou bem depois do genro para a apresentação da filha e deixou claro que não quer trocar numa palavra com ele.

Ao questionada pelo colunista Gabriel Perline, se ela deu alguma bronca na filha depois de revelar que havia reatado o namoro, ela simplesmente deu risada e foi direta. “Eu falei: ‘A decisão é sua, filha. Escolha é sua, seja feliz do seu jeito'”, afirmou. Quando perguntada se ela tinha contato com o genro, o tom mudou: “Aí já é outra coisa. Quem tem que aprovar é a Wanessa”, respondeu.

Assim que entrou na casa noturna em que Wanessa escolheu para se apresentar pela primeira vez após deixar o BBB 24, Zilu foi cercada por um grupo de jornalistas perguntando sobre a filha reatar com Dado. Mas, ao ser informada de que Dado queria desejar à sogra um “feliz Dia das Mães”, a empresária disparou:

“Muito obrigado, mas não quero. Não tenho nada a declarar. Tudo tem seu tempo, e eu respeito pra caramba a decisão dela, mas eu tenho o direito de não querer”.