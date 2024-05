Zilu contará histórias de superação de mulheres em podcast

Essa eu não perco por nada! Zilu Godoi disse que está se lançando na carreira de entrevistadora com um podcast para chamar de seu. A musa contou que está prestes a lançar o ‘Café com Respostas’. O programa chega nas plataformas digitais a partir do dia 3 de junho.

O programa tem direção de Marlene Mattos. “Me sinto honrada com a confiança dessas mulheres que foram alvo de tantas agressões e estão dividindo comigo suas histórias. Saio desses encontros muito feliz, porque elas conseguiram vencer o medo e hoje são mulheres que recomeçaram e estão felizes”, disse Zilu em declaração exclusiva à CARAS Brasil.

O programa contará com a participação de mulheres famosas, anônimas e especialistas, que abordarão temas reais relacionados ao universo feminino.