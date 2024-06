Zilu confessa fazer uso de Photoshop em fotos: “Foi feito pra usar”

Olha ela! Zilu mata a cobra e mostra o pau. Depois de diversos internautas encheram a paciência da mãe de Wanessa Camargo falando sobre o uso excessivo de Photoshop em suas fotos, ela não negou que exagerou na mão. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a mãe de Wanessa admitiu que faz uso de Photoshop para parecer mais jovem.

Na ocasião, o comunicador trouxe o assunto à tona ao conversar com Zilu na estreia de seu podcast Café com Respostas. “No passado, as pessoas te criticaram porque você usava um pouquinho exageradamente de Photoshop”, disse Leo.

Logo, a influenciadora deu uma resposta certeira. “Eu não usava, eu uso! O Photoshop foi feito para que, Leo? Pra usar!”, disse Zilu, que ainda falou sobre a diferença de suas fotos de antes e depois. “Agora consegui fazer um Photoshop mais sutil”, confessou.