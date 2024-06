Zilu Camargo rebate declaração de Zezé Di Camargo: “Tenho pena”

Zilu Camargo rebateu a declaração de Zezé Di Camargo ao falar que só se casou com ela por causa da primeira filha que o casal teve. A influenciadora negou a declaração do sertanejo e disse que sabe exatamente o motivo de ter se casado com ele.

“Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos”, disse ela no podcast Café Com Respostas.

E completou: “Namorei três anos, noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família”.

Por fim, Zilu contou como foi superar o fim do casamento. “Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas, para a vida toda. Quando acabou, foi muito sofrimento. Hoje eu tenho que lidar com muitas mentiras. Sofri por uns dois anos, mas me fortaleci, olhei para o espelho e disse: eu sou capaz’, eu posso'”, contou.