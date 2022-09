Zilu Camargo perde a paciência com internautas sem noção: “Melhor fingir demência”

A empresária abriu uma caixinha de perguntas onde foi bombardeada de perguntas sobre seu ex- marido.

E a coleção de internautas sem noção continua crescendo. Na última quinta-feira (08), a ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, Zilu Camargo, ao abrir uma caixinha de perguntas em seu instagram, para interagir com seus fãs, recebeu algumas perguntas que lhe fizeram perder a paciência.

A empresária deixou claro o incômodo ao receber perguntas totalmente invasivas a respeito de seu ex-marido.

Durante a interação com os fãs, Zilu foi questionada se ainda amava Zezé e sem paciência para tamanha falta de noção ela respondeu: “Preguiça desse tipo de pergunta! Melhor fingir demência”.

Ainda sobre seu ex, foi perguntado para a influenciadora o motivo de “carregar” o sobrenome de casada, Camargo, mesmo após o divórcio e ela, de forma bem direta respondeu: “Eu não ‘carrego’, isso não é um fardo! Eu tenho o Camargo porque, no divórcio, meu ex-marido me pediu para mantê-lo”.