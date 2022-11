Zezé Motta relembra racismo sofrido na novela ‘Corpo a Corpo’ e afirma: “A luta continua”

A atriz relata recados extremamente nojentos que seu parceiro de cena, Marcos Paulo, recebia a respeito dela.

Se nos dias de hoje, infelizmente, ainda vivemos em um mundo muito preconceituoso, imagina em 1984. Hoje (17), durante a sua participação no programa ‘Encontro’, que é apresentado pela dupla Patrícia Poeta e Manoel Soares, a lenda das telinhas globais, a atriz Zezé Motta, relembrou os ataques racistas que sofreu durante a exibição da novela ‘Corpo a Corpo’, onde a sua personagem, vivia um romance com o personagem do ator Marcos Paulo.

“Foi uma loucura, uma surpresa super desagradável para todos nós. Para o autor, para mim, para o Marquinhos. O Marcos Paulo chegava em casa e tinha recados na secretária eletrônica dele. Era aquela época da secretária eletrônica, né? Recados desaforados, revoltados e agressivos dizendo: ‘Eu não acredito nesse casal, você beijando aquela mulher horrorosa’”, a atriz começou a contar.

Em outro recado, recebido por Marcos Paulo, a atriz relata que o agressor disse as seguintes palavras: “Se a Globo me obrigasse a beijar essa negra feia, eu lavaria a boca com água sanitária quando chegasse em casa”.

Para finalizar, Zezé ressalta a importância de ter novelas como ‘A Próxima Vítima (1995)’, que trouxeram personagens negras com histórias reais para as tramas e não apenas para serem serviçais de personagens brancos.

“Teve uma época em que os personagens negros não tinham família. Não tinham pais, não tinham mães, não tinham filhos. Sempre eram serviçais de uma família branca e tal. E, de repente, eu era uma dona de casa, trabalhava fora, tinha marido e dois filhos. Antônio Pitanga era meu marido, Camila (Pitanga) era minha filha… Foi muito incrível. A realização de um sonho. Me senti vencedora de uma luta. Que é essa, a luta que continua: por espaço”, afirmou a atriz.