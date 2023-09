Zezé Motta rebate preconceito contra pessoas mais velhas: “Não estou morta!”

A atriz veterana revela que com a chegada da terceira idade achou que teria que deixar de lado todos os seus prazeres.

Amores, apesar de estar no auge da terceira idade, diferente do que muitos pensam, a atriz Zezé Motta, que ficou conhecida por diversos papéis memoráveis nas telinhas, vive uma vida extremamente ativa, inclusive sexualmente, contrariando completamente o etarismo.

Recentemente, através das suas redes sociais, a maravilhosa, que está no ar com a novela Fuzuê, de forma bem humorada, afirmou que sempre que revela que possui um namorado as pessoas costumam ficar assustadas.

“Estou adorando isso. E tem gente que fica assim: ‘Nossa, você tem namorado?’. Eu falo: ‘Lógico! Não estou morta!’”, brincou a atriz.

Rebatendo o preconceito que existe contra as pessoas mais velhas, Zezé conta que antigamente chegar na terceira idade era sinônimo de ter chegado ao fim da linha, porém, isso está bem distante da realidade da atriz.

“Sou de um tempo em que não tinha esse lance de terceira idade. A pessoa ficava idosa e esquecida mesmo… Não imaginei que estaria nesta idade tão presente em cena. Acho que era até meio inconsciente, mas pensava que uma hora eu ia ter que dar lugar para outra pessoa. Mas foi o contrário. Virei até garota-propaganda depois de idosa”, rebateu a veterana.