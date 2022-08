Zezé Di Camargo propõe música com Maraisa, após declaração da cantora

Em breve teremos novidade no mundo sertanejo e a gente ama. Segundo a Paranaíba FM, Maraisa publicou nesta segunda-feira, 22, em seus stories no Instagram, que ;e uma grande fã do Zezé Di Carmargo e tem como um dos seus sonhos gravar uma canção com a dupla de Luciano.

O cantor não deixou passar batido e publicou convidando a moça para uma parceria. A hora que você quiser, meu amor! A honra vai ser minha!”, disse Zezé em um comentário feito em uma publicação na página Making Of Sertanejo no Instagram.

A cantora ainda disse que pretende gravar as músicas de Zezé para o resto da vida e declarou seu amor pelo cantor e sua paixão pelo trabalho do sertanejo.