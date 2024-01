Zezé di Camargo fica irritado após ser chamado de velho da lancha

Ai, gente! Eu achei tão quinta série essa discussão. Mas como eu amo as músicas de Zezé, ficarei quieta no meu cantinho. Sabemos que as recentes atitudes da cantora Wanessa Camargo contra Davi Brito no programa têm gerado muita revolta no público, só que obviamente, como qualquer pai, Zezé di Camargo não deixa barato.

Só que ao ser chamado de velho da lancha por um usúario do instagram , o cantor sertanejo ficou possesso de raiva e disparou: “Eu sou o velho da lancha e você é o novinho. Vamos juntos numa balada e vamos ver quem a galera vai querer chegar perto, tirar foto, conhecer, enfim… invejoso!!!!”