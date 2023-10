Zezé di Camargo e Luciano recebe fã-mirim no palco 

A dupla sertaneja recebeu grandes nomes em sua apresentação no Rio de Janeiro, como a atriz Marina Ruy Barbosa e seu atual namorado.

Meus amores, na noite de ontem (20), a dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano apresentaram o seu mais novo trabalho, “Novos Tempos”, no Rio de Janeiro pela primeira vez.

Com ingressos esgotados, a dupla recebeu ninguém menos que a mega atriz Marina Ruy Barbosa e o seu atual namorado, Abdul, que assim como muitos casais ali presentes, curtiram as músicas românticas, abraçadinhos e dançaram bastante durante as músicas mais animadas dos sertanejos.

Além do casal, outra presença que chamou bastante a atenção foi a do fã-mirim da dupla, Gabriel Arruda, que, inclusive, subiu no palco para cantar com os seus ídolos, conquistando o amor não só dos cantores, mas também de todo o público.

A apresentação, que durou cerca de 2 horas e 50 minutos, contou com grandes hits, como “Muda de vida”, Você vai ver”, “Saudade bandida”, “Dois corações e uma história”, “Sem medo de ser feliz”, “Flores em vida”, “Me leva pra casa”, “Menina veneno”, “Dou a vida por um beijo”, “Tarde demais”, “O dia que eu saí de casa” e, claro, “É o amor”.