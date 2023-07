Zezé di Camargo comenta após rejeição de Daniel: “Não tem explicação”

O cantor comentou o fato de não ter sido convidado para o evento que marcou a data de 40 anos de carreira do cantor Daniel

Vocês pensaram que Zezé iria ficar calado diante da falta de convite para os 40 anos da carreira de Daniel? Jamais! O cantor colocou a boca no trombone e comentou tudo que pensa sobre a falta do convite. A decisão chegou a surpreender os fãs, porque os dois estavam juntos no projeto ‘Amigos’.

“Eu falo sempre, para mim um dos melhores caráteres que eu já vi, como ser humano, independe da música ou não. Mas ele não falou com a gente. Não teve o convite, então a gente? Acho que o Leonardo também não participou. Porque é muita gente também”, declarou.

Ele ainda completou: “Mas não tem explicação. A explicação não precisa, não precisa buscar. Porque quando você busca uma explicação para alguma coisa, polemiza e com certeza ele tinha muita gente para participar”, finalizou.