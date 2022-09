Zeca Pagodinho se recusa a tirar foto com fã no Rio de Janeiro

Gustavo diz não ter ficado chateado e que entende a reação do cantor.

Na manhã desta quinta-feira (22), um fã do sambista Zeca Pagodinho, expôs em suas redes sociais um vídeo em que pedia uma foto com o cantor e o mesmo se negava a atender o pedido do rapaz.

Ao receber o pedido do fã, Gustavo Correia, o cantor, que aparentemente não estava bem humorado, respondeu: “Ah, que isso? Uma hora dessas?”.

Bem humorado, o internauta garante não ter ficado chateado e ainda brinca dizendo que seu ídolo deveria estar de ressaca, afinal, Zeca Pagodinho é popularmente conhecido por ter grande apreço por cerveja. “Fiz mais pelo entretenimento. Queria saber como ele reagiria. Me amarro nele, sou muito fã e entendo super a parte dele (…) Ele deve estar de ressaca. Quase onze da manhã e gente pedindo para tirar foto com o cara… ressaca braba”.