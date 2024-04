Zeca Pagodinho comete gafe ao vivo no Mais Você: “Louro José morreu!”

E essa vergonha? Foi no crédito ou no débito? Recentemente, durante a sua participação no programa MAIS VOCÊ, o cantor Zeca Pagodinho cometeu uma gafe daquelas, falando sobre a morte do nosso amado e eterno Louro José.

Ao se despedir da apresentadora Ana Maria Braga e de seu companheiro de bancada Louro Mané, o cantor se confundiu e chamou o fantoche de Louro José, antigo companheiro de Ana Maria, que era interpretado pelo ator Tom Veiga e que infelizmente nos deixou em 2020.

Confirmam o diálogo caótico que rolou:

“Valeu Ana, dá um abraço no povo aí… Fala Louro José… ih não, o Louro José morreu”, disparou Zeca Pagodinho.

“Não, esse é o Louro Mané”, Ana Maria tentou consertar.

“José é o meu pai”, acrescentou Louro Mané.

“É, pois é. Filho do José”, corrigiu o cantor.