Zeca Camargo pensa em se aposentar: “Estou cansado”

Apresentador de 59 anos contou que está precisando de uma folga definitiva da correria dos trabalhos

Ai gente, meu coração não aguenta! Se a gente perder Zeca Camargo do entretenimento para a aposentadoria começarei a arrancar meus cabelos com a pinça. Aloca! O jornalista contou no podcast ‘PodPah’ que está cansado da correria do trabalho e que aos 59 anos pensa em se aposentar.

“Momento confissão aqui: eu estou cansado. Eu acho que tenho 25 anos, mas eu não tenho. Esse negócio do olho que eu tive, descolou minha retina, é super sério. Fiquei um mês deitado olhando para cima. Então o corpo sempre vai te lembrar: ‘você não tem mais 25 anos, se liga’”, contou.

O apresentador ainda disse que não quero ficar trabalhando como estagiário. “Honestamente, eu vou fazer 60 anos, eu não vou ficar querendo trabalhar igual estagiário que faz um monte de coisa (ao mesmo tempo)”, contou.