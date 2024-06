Zeca Camargo deixa Band, Rodrigo Alvarez entra definitivamente no seu lugar no Melhor da Noite

Amores, dá pra acreditar nisso? O apresentador Zeca Camargo não teve seu contrato renovado na Band. Zeca é contratado da emissora a quase quatro anos e foi informado nesta sexta-feira (21) que não teria seu contrato renovado.

“Acabo de saber que a gente não vai seguir nesse programa, que eu não sigo nesse programa”, informou.

Hoje ele não vai nem aparecer no Melhor da Noite, ao lado de Glenda Kozlowski. Sem poder se despedir dos telespectadores, o apresentador gravou uma mensagem de despedida em suas redes sociais.

“Ontem mesmo recebi, de uma pessoa super carinhosa da plateia aqui do nosso queridíssimo Melhor da Noite, essa sacolinha com um presente [que diz] ‘Você é incrível'”, conta o apresentador mostrando o presente em seu vídeo.

“E eu acho que é uma excelente frase pra gente encerrar nossa relação.”

“E eu queria, de fato, primeiro agradecer toda essa equipe incrível do Melhor da Noite, que me inspirou pra caramba, a Bandeirantes, a generosidade da Bandeirantes esse tempo todo, a Glenda, que é uma parceira maravilhosa, e você, sobretudo, que me acompanhou esse tempo todo, sempre com essa alegria, essa inspiração, renovação”, agradeceu Zeca.

“Mas agora vamos para outros rumos, vamos em frente, sempre inventando, sempre tendo outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo, e a nossa vontade de fazer a diferença na vida dos outros também. Que a gente possa sempre dar a notícia correta, escrita de uma maneira correta, com a intenção correta, pra todo mundo se informar, pra todo mundo se divertir e, sobretudo, pra todo mundo seguir inspirando os outros.”

“Muito obrigado, Band, muito obrigado, Melhor da Noite, muito obrigado, Glendinha. E a gente se vê em uma outra empreitada, que eu já tô tendo uma ideia aqui, e eu conto a você antes de tudo! Você é tão incrível quanto eu”, finalizou Camargo na gravação.

Flávio Ricco, do R7, quem notificou a demissão de Camargo pelo Notícias da TV com informações da Band. Rodrigo Alvarez continuará no lugar de Zeca.