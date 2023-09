Zeca Camargo conta motivo de virar DJ em festa no Ceará: “Vibração positiva”

O apresentador confessou que tem se divertido com a repercussão do seu vídeo como DJ, em Fortaleza

Zeca Camargo atacou de DJ em Fortaleza, no Ceará, e o vídeo foi parar nos assuntos mais comentados de todas as redes sociais. O ator conversou com a revista Caras Brasil e revelou o motivo por trás de atacar na aventura. O momento foi registrado em um evento no restaurante de sua amiga.

“Acho que música espalha essa vibração positiva e quando preparo as playlists ou vou tocar em algum evento, como esse agora em Fortaleza, eu quero passar essa positividade. E o mais lindo é que as pessoas recebem de volta na mesma frequência. Tudo de bom”, disse ele, que já é conhecido por divulgar ótimas playlists nas plataformas digitais.

“A ideia de convidar para tocar nesse evento que ela faz todo mês foi da própria Geórgia – e aceitei na mesma hora. E acho que as pessoas curtiram bastante, sim”, disse ele, todo animado.