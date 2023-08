Zé Vaqueiro explica sumiço das redes: “Essa situação pedia isso”

O artista usou suas redes sociais para falar sobre o problema raro do seu filho e agradeceu ao carinho de todos os seus fãs

Fazia tempo que Zé Vaqueiro não dava as caras pelas redes sociais para falar detalhes sobre a saúde do seu filho. Acontece que o cantor apareceu e contou que o tempo fora das redes fora necessário e que sua família precisava dele 100%. O artista agradeceu o carinho de todos os fãs de todos os votos de melhoras para o seu filho que sofre com uma doença rara.

“Todos esses dias sumido, desde o dia 24 até hoje. Essa situação pedia isso. Essa dedicação com a minha família. Quero muito agradecer o carinho e o respeito que vocês estão tendo pela minha família, principalmente com o Arturzinho, disse ele.

O cantor ainda completa: “Desde o dia que ele nasceu, a gente está indo lá visitar ele, dando amor. O quadro dele de saúde está estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada. É uma síndrome rara, mas o quadro dele, graças a Deus, está estável na UTI”, finalizou agradecendo aos seus seguidores que oraram pela saúde do pequeno.