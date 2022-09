Zé Neto se envolve em polêmica com Prêmio Multishow: “Tudo marketing”

Cantor diz que o verdadeiro prêmio é ter a plateia cantando com ele

Precisando de engajamento Zé Neto? O cantor usou as redes sociais para alfinetar mais uma vez quem estava quietinho: o Prêmio Multishow. O sertanejo disse que nenhum sertanejo foi indicado ao prêmio e ainda diz que a premiação é marketing, pois o verdadeiro prêmio está na plateia cantando os hits com ele. Eita!

“Esse vídeo aqui é para falar do que realmente importa. Tem várias premiações que infelizmente não tem nem sertanejo, não colocaram nos para participar, mas sabe qual o maior prêmio? chegar e ver a plateia lotada assim, povo esperando para cantar com você, o resto é só marketing”, disse ele sem citar o nome do Multishow.

Não é a primeira vez que Zé se enfia em tretas do tipo, como quando criticou a Anitta e a casa veio abaixo. Agora ele que aguente o kikiki diante a premiação.

Vale lembrar que outros artistas reclamaram da premiação, dizendo que ela estava sendo injustas com as indicações.