Zé Neto pede prisão de homem que agrediu mulher em show

Zé Neto parou o seu show nesse final de semana para pedir a prisão de um homem que deu um soco em uma mulher no meio do seu show. O vídeo está circulando solto nas redes sociais e as maiores informações não saíram sobre o acontecido, mas muitos consideram a atitude do sertanejo como necessária.

“Vai lá, bixão, esse aí mesmo, quem puder segura ele, segura ele aí até o segurança chegar, estava batendo na mulher aí agora”, diz ele em vídeo.

O sertanejo ainda completa: “Polícia pode prender, vai bater em mulher na cadeia, aqui não, covarde! A Polícia pegou ele aí? Parabéns”, finaliza.