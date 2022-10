Zé Neto mostra joelho machucado após pagar promessa no Santuário de Aparecida

Cantor sertanejo da dupla Zé Neto e Cristiano mostrou o joelho machucado após “agradecer” no Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Faz tempo que não vemos o nome de Zé Neto aqui nesta coluna, mas o sertanejo reapareceu depois de machucar seus joelhos pagando promessa, ou melhor, agradecendo por tudo. O muso dividiu com os seus seguidores o resultado da promessa paga no Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

“O mãezinha de Aparecida, esse ano não pude fazer minha romaria, de mula. Então para não passar em branco, vim humildemente somente agradecer, por me dar saúde e ter uma família linda. Por me dar o dom da vida, e a capacidade de levar alegria as outras pessoas. E os machucados não são nada, perto da benção que é ter você intercedendo por nós”, disse ele.

O sertanejo ainda mostrou oresultado dos seus joelhos depois de pagar a sua promessa. “Ontem foi maravilhoso. Rezei bastante, agradeci, porque nessa altura do campeonato, depois de tudo o que a gente passou nesses últimos dois anos, é só agradecer mesmo”, afirmou ele.