Eita! “Tenho um defeito muito grande quando eu bebo: falo muita verdade”, debocha Zé Neto sobre polêmica com Anitta

O cantor segue debochado (e muito!) ao falar sobre a Patroa viu?

Bom, depois de uma semana, nesta quinta-feira, (19), Zé Neto voltou a falar sobre Anitta e mais uma vez debochou da cantora.

Em uma caixinha de perguntas em seu Instagram, lhe mandaram: “Estão te atacando sobre aquela fala? Sou 100% vocês”, disse o seguidor. O cantor, da dupla com Cristiano, debochou: “Na realidade, assim, eu tenho um defeito muito grande quando eu bebo: eu falo muita verdade”, e caiu na risada. Em seguida, ele prosseguiu: “Deixa eu falar: essas coisas não me atingem não”. Nota dó né?

Para você que chegou agora na polêmica, leitor(a), eu te explico: no último dia 12, a dupla fez show em Sorriso, Mato Grosso, e Zé Neto disparou durante o show: “Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Não somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente”.

E como todo mundo sabe, Anitta fez uma tatuagem na região do ânus né? Então para bom entendedor, meio deboche já basta! A patroa até agora não falou nada, até porque nem precisa, mas seu pai, o Painitto se pronunciou: “Esse merd* sempre teve problemas unilaterais com ela. No Festeja, deu ataque porque ela abriu um show sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção”.

E sabe a Anitta? Mesmo com tatuagem em partes intimas, que só dizem respeito a ela, foi jurada no terceiro episódio de “Legendary” da HboMax, linda e poderosa!

Ai, ai… falo nada! Só observo e muito!